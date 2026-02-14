Barcellona, Flick: "All'intervallo con l'Atletico alla squadra ho parlato senza giri di parole"

La notte del Metropolitano ha lasciato strascichi pesanti in casa Barcellona. Il 4-0 incassato contro l’Atlético Madrid ha scatenato la delusione e la rabbia di Hansi Flick, apparso visibilmente contrariato nel post-partita. Il tecnico tedesco ha puntato il dito soprattutto su un primo tempo definito “disastroso”, caratterizzato – secondo la sua analisi – da una totale assenza di intensità, attenzione e spirito competitivo: elementi che, a suo giudizio, “non possono mancare in una squadra come il Barcellona”.

Flick ha però voluto ribadire di credere nel valore del gruppo e di essere orgoglioso del percorso stagionale, pur ammettendo di aver mandato un messaggio molto chiaro ai suoi giocatori già all’intervallo. “Non era una prestazione all’altezza del nostro livello e gliel’ho detto senza giri di parole”, il senso del suo intervento.

A peggiorare l’umore dell’allenatore anche alcuni episodi arbitrali, in particolare il gol annullato a Pau Cubarsí dopo l’intervento del VAR, arrivato proprio nel momento migliore del Barça. Come riportato da AS, Flick avrebbe chiesto spiegazioni con toni pacati alla terna arbitrale, mostrando sorpresa anche per il clima legato alle imminenti elezioni presidenziali, ritenuto un fattore potenzialmente destabilizzante per il prosieguo della stagione.