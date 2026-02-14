Tegola per il Newcastle: Guimaraes va ko almeno due mesi. E salta la chiamata di Ancelotti
Il Newcastle deve fare i conti con un’assenza pesantissima nel momento chiave della stagione. Bruno Guimaraes ha riportato un serio infortunio muscolare che lo costringerà a restare ai box per diverse settimane, complicando i piani dei Magpies per almeno un paio di mesi. A riportarlo è ESPN Brasil, secondo cui il centrocampista brasiliano dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti in patria nei prossimi giorni.
I tempi di recupero stimati oscillano tra le otto e le dieci settimane, un arco temporale che mette seriamente a rischio la sua presenza nelle prossime sfide di Premier League. Un colpo durissimo per il Newcastle, che perde uno dei pilastri della squadra guidata da Eddie Howe, già alle prese con una stagione segnata da diversi problemi fisici occorsi ad altri calciatori.
Le ripercussioni vanno però oltre il club: lo stop di Guimaraes pesa anche sulla Brasile in vista del Mondiale 2026. Il centrocampista sarà infatti costretto a saltare le partite internazionali di marzo, privando la Seleção di uno dei suoi punti di riferimento nel cuore del gioco in una fase delicata di preparazione. Per fortuna, il Mondiale non è a rischio. Guimaraes rientrerà per il rush finale: un mesetto e poi via da Carletto per la kermesse iridata.