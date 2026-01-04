Il City per rispondere all'Arsenal, il Liverpool riparte dal Fulham: il programma di Premier League
Sono ben sei i match in programma in questa domenica di Premier League, validi per la 20ª giornata del campionato inglese. Apre la sfida tra Leeds e Manchester United, in programma alle 13:30. Alle 16:00 sono quattro le partite in programma: l’Everton accoglie il Brentford, il Liverpool proverà a ripartite sul campo del Fulham, il Newcastle ospita il Crystal Palace e il Tottenham se la vedrà con il Sunderland. Chiude la giornata il big match tra Manchester City e Chelsea, con i padroni di casa che proverranno a tornare secondi e a rispondere alla vittoria dell’Arsenal e gli ospiti che dovranno voltare pagina dopo l’addio avvenuto negli scorsi giorni dell’ex manager Enzo Maresca.
Questo il programma completo della 20^ giornata
Sabato 3 gennaio
Aston Villa - Nottingham Forest 3-1
Brighton - Burnley 2-0
Wolverhampton - West Ham 3-0
Bournemouth - Arsenal 2-3
Domenica 4 gennaio
Leeds - Manchester United ore 13:30
Everton - Brentford ore 16:00
Fulham - Liverpool ore 16:00
Newcastle United - Crystal Palace ore 16:00
Tottenham - Sunderland ore 16:00
Manchester City - Chelsea ore 18:30
La classifica di Premier League
1. Arsenal – 48 pt (20)
2. Aston Villa – 42 pt (20)
3. Manchester City – 41 pt (19)
4. Liverpool – 33 pt (19)
5. Chelsea – 30 pt (19)
6. Manchester United – 30 pt (19)
7. Sunderland – 29 pt (19)
8. Brighton & Hove Albion – 28 pt (20)
9. Everton – 28 pt (19)
10. Brentford – 27 pt (19)
11. Crystal Palace – 27 pt (19)
12. Fulham – 27 pt (19)
13. Tottenham – 26 pt (19)
14. Newcastle – 26 pt (19)
15. AFC Bournemouth – 23 pt (20)
16. Leeds – 21 pt (19)
17. Nottingham Forest – 18 pt (20)
18. West Ham – 14 pt (20)
19. Burnley – 12 pt (20)
20. Wolverhampton – 6 pt (20)
