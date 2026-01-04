Il City per rispondere all'Arsenal, il Liverpool riparte dal Fulham: il programma di Premier League

Sono ben sei i match in programma in questa domenica di Premier League, validi per la 20ª giornata del campionato inglese. Apre la sfida tra Leeds e Manchester United, in programma alle 13:30. Alle 16:00 sono quattro le partite in programma: l’Everton accoglie il Brentford, il Liverpool proverà a ripartite sul campo del Fulham, il Newcastle ospita il Crystal Palace e il Tottenham se la vedrà con il Sunderland. Chiude la giornata il big match tra Manchester City e Chelsea, con i padroni di casa che proverranno a tornare secondi e a rispondere alla vittoria dell’Arsenal e gli ospiti che dovranno voltare pagina dopo l’addio avvenuto negli scorsi giorni dell’ex manager Enzo Maresca.

Questo il programma completo della 20^ giornata

Sabato 3 gennaio

Aston Villa - Nottingham Forest 3-1

Brighton - Burnley 2-0

Wolverhampton - West Ham 3-0

Bournemouth - Arsenal 2-3

Domenica 4 gennaio

Leeds - Manchester United ore 13:30

Everton - Brentford ore 16:00

Fulham - Liverpool ore 16:00

Newcastle United - Crystal Palace ore 16:00

Tottenham - Sunderland ore 16:00

Manchester City - Chelsea ore 18:30

La classifica di Premier League

1. Arsenal – 48 pt (20)

2. Aston Villa – 42 pt (20)

3. Manchester City – 41 pt (19)

4. Liverpool – 33 pt (19)

5. Chelsea – 30 pt (19)

6. Manchester United – 30 pt (19)

7. Sunderland – 29 pt (19)

8. Brighton & Hove Albion – 28 pt (20)

9. Everton – 28 pt (19)

10. Brentford – 27 pt (19)

11. Crystal Palace – 27 pt (19)

12. Fulham – 27 pt (19)

13. Tottenham – 26 pt (19)

14. Newcastle – 26 pt (19)

15. AFC Bournemouth – 23 pt (20)

16. Leeds – 21 pt (19)

17. Nottingham Forest – 18 pt (20)

18. West Ham – 14 pt (20)

19. Burnley – 12 pt (20)

20. Wolverhampton – 6 pt (20)