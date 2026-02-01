Il Borussia Dortmund soffre ma batte l'ultima della classe: l'Heidenheim cede per 3-2
Sofferta e importantissima vittoria per il Borussia Dortmund, che suda più del previsto per avere ragione dell'Heidenheim, l'ultima della classe in Bundesliga. I gialloneri trovano il vantaggio con Anton al 44' ma in pieno recupero subiscono il pareggio di Niehues e a inizio ripresa vanno addirittura sotto ancora per la rete del centrocampista classe 2001.
Poi però entra in scena super-Guirassy: prima trasforma il rigore del 2-2, al 68', e due minuti più tardi segna il gol vittoria su assist di Beier. Il Dortmund resta così in scia del Bayern, per l'Heidenheim è notte fonda.
Questa la classifica aggiornata di Bundesliga
Bayern Monaco – 51 (20)
Borussia Dortmund – 45 (20)
Hoffenheim – 42 (20)
Stoccarda – 39 (20)
RB Lipsia – 36 (20)
Bayer Leverkusen – 35 (19)
Friburgo – 27 (20)
Eintracht Francoforte – 27 (20)
Union Berlino – 24 (20)
Colonia – 23 (20)
Augusta – 22 (20)
Borussia Mönchengladbach – 21 (20)
Amburgo – 19 (19)
Wolfsburg – 19 (20)
Werder Brema – 19 (20)
Magonza – 18 (20)
St. Pauli – 14 (20)
Heidenheim – 13 (20)