Il Galatasaray non si ferma: 4-0 al Kayserispor, segna anche Icardi dal dischetto
Missione compiuta per il Galatasaray, che non lascia scampo al Kayserispor, sommerso con quattro reti. L'autorete di Opoku apre le danze, poi arriva il raddoppio di Osimhen dal dischetto. Nella ripresa c'è gioia anche per Gabriel Sara e Mauro Icardi, che entra al 65' e al 94' trasforma il secondo penalty di giornata. Un gol d'addio? Chissà, visto che sulle sue tracce c'è la Juventus di Spalletti, prossima avversaria del Galatasaray in Champions League.
La classifica
Galatasaray 49
Fenerbahce 43
Trabzonspor 42
Goztepe 39
Besiktas 36
Basaksehir 30
Samsunspor 30
Gaziantep 25
Kocaelispor 24
Alanyaspor 22
Genclerbirligi 22
Rizespor 20
Antalyaspor 20
Konyaspor 19
Eyupspor 18
Kasimpasa 16
Kayserispor 15
Karagumruk 9
