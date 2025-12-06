Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Liverpool, Salah esplode: “Inaccettabile che stia in panchina, zero rapporti con Slot". Sarà addio?

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:42Calcio estero
Pierpaolo Matrone

La frattura tra Mohamed Salah e il tecnico del Liverpool Arne Slot sembra ormai evidente. In un’intervista esplosiva rilasciata a TV2Sport, la stella egiziana ha criticato apertamente la gestione dell’allenatore, dopo essere stato relegato in panchina per la terza partita consecutiva nel 3-3 contro il Leeds United.

Già l’esclusione contro il West Ham aveva sollevato dubbi, ma Slot aveva liquidato la questione come semplice rotazione. Tuttavia, le successive panchine contro Sunderland e Leeds – entrambe terminate in pareggio – hanno portato Salah a rompere il silenzio con parole durissime: "Non è accettabile che io finisca di nuovo in panchina, e non capisco perché stia succedendo a me», ha dichiarato l’egiziano, aggiungendo di sentirsi “gettato sotto un autobus” nonostante tutto ciò che ha dato al club".

Salah ha poi svelato la rottura del rapporto con Slot: "Avevamo un buon rapporto, poi all’improvviso non c’è più. Sembra quasi che qualcuno non mi voglia nel club". L’attaccante, simbolo dell’era Klopp e autore di numeri straordinari con la maglia dei Reds, ha ammesso che il suo futuro è più incerto che mai: "Ho fatto tanto per il Liverpool. Non devo lottare ogni giorno per una posizione che mi sono guadagnato. Vedremo cosa succederà". Con la Coppa d’Africa alle porte e un clima interno sempre più teso, la situazione Salah rischia ora di diventare il caso più caldo dell’inverno.

