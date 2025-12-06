Manchester City, Guardiola e la corsa al titolo: "Molte cose succederanno ancora"

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato a Sky Sport, dopo la vittoria per 3-0 sul Sunderland: "C'era tutto. È stata una delle nostre migliori prestazioni della stagione contro una grande squadra, considerando quello che hanno fatto finora. Sicuramente sono contento di aver mantenuto la porta inviolata, perché non concedono molto. Un'azione di Ruben Dias quando ha perso palla e loro hanno avuto un'occasione, ma per il resto della partita siamo rimasti calmi. Abbiamo creato molto".

Se Rayan Cherki si allena sui cross in allenamento: "No, è la prima volta. Ha una qualità speciale e unica. A volte lo ami e a volte lo odi. Aveva compostezza, personalità e ci ha aiutato a giocare nell'ultimo terzo di campo. Ha qualcosa che i suoi genitori gli hanno trasmesso. Voglio che faccia buoni cross. Non ho mai visto [Lionel] Messi fare questo genere di cose. Messi è il miglior giocatore in circolazione e la sua qualità più grande è la semplicità di ciò che fa. Questo tipo di giocatori, come Rayan, devono imparare questo. È così giovane. È arrivato questa stagione e fin dall'inizio ho detto che è bravo".

Sulla corsa al titolo: "Molte cose succederanno ancora. Dipende da come giochiamo, non da quanti punti siamo indietro. Dipende da come ti comporti. I giocatori non sono stupidi, la costanza non deriva da un solo risultato. Nelle ultime 9-10 partite siamo stati bravi. Abbiamo sofferto molto, ma dobbiamo imparare da questa esperienza affinché non accada di nuovo. Quando segni cinque gol contro il Fulham, stai facendo una buona cosa".