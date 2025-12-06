MLS, Inter Miami campione per la prima volta! De Paul-gol, Messi trascina: Vancouver ko

L’Inter Miami entra nella storia conquistando la MLS Cup 2025, superando i Vancouver Whitecaps di Thomas Muller per 3-1 e diventando la sedicesima squadra a vincere il titolo nella propria sesta stagione di vita. Protagonista assoluto, ancora una volta, Lionel Messi, autore di due assist e decisivo nell’azione che ha portato all’autogol iniziale di Ocampo su passaggio di Allende.

Dopo il vantaggio della squadra di David Beckham e dei fratelli Mas, Vancouver ha trovato il pari nella ripresa con Ali Ahmed, ma il Miami non si è scomposto. A ristabilire le distanze è stato Rodrigo De Paul, bravo a sfruttare il filtrante di Messi per firmare il 2-1. Nel recupero, una nuova giocata dell’argentino ha liberato Tadeo Allende, che ha chiuso i conti regalando alla franchigia della Florida il titolo.

Alla fine del match, il palco dei proprietari è stato assalito dai fotografi: Beckham e i fratelli Mas hanno celebrato la prima MLS Cup della storia del club, mentre Messi salutava il pubblico con le braccia al cielo. Con due nuovi assist, la Pulce ha stabilito il record MLS per assist in una singola postseason (nove totali), contribuendo al 100° gol dell’Inter Miami tra regular season e playoff. Una notte storica per Miami, per Messi e per l’intera MLS.