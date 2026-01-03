Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Manchester United, Baleba è un obiettivo anche per gennaio: la posizione del Brighton

Oggi alle 14:15Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Il nome di Carlos Baleba continua a rimanere cerchiato in rosso sui taccuini del Manchester United. Già seguito con attenzione la scorsa estate, il centrocampista del Brighton & Hove Albion è tornato d’attualità anche in questa finestra invernale, anche se un’operazione immediata appare tutt’altro che semplice. Secondo quanto riportato da Sky Sports, i Red Devils hanno sondato il terreno per capire margini e condizioni di un possibile affondo, ricevendo però una risposta chiara: i Seagulls non intendono privarsi del giocatore prima dell’estate.

Baleba resta comunque una priorità nella strategia di rafforzamento del centrocampo. Insieme a lui, nella short list del club di Old Trafford figurano anche Elliot Anderson del Nottingham Forest, Adam Wharton del Crystal Palace e João Gomes del Wolverhampton. Parallelamente, lo United sta monitorando anche profili più giovani e di prospettiva come Ayyoub Bouaddi del Lille e Christos Mouzakitis dell’Olympiakos.

La vera svolta, però, è rimandata all'estate 2026: l’obiettivo dichiarato della dirigenza è inserire uno o due centrocampisti di alto livello, e la prossima estate rappresenterà la finestra ideale per chiudere operazioni di questo peso. Gennaio resta una possibilità solo in caso di occasione straordinaria, mentre il resto del mercato – tra reparti offensivi e difensivi – è ancora in fase di valutazione.

