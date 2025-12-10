Ufficiale Il Wolfsburg ha un nuovo direttore sportivo: fatta per l'ex Eintracht Pirmin Schwegler

Il Wolfsburg ha un nuovo direttore sportivo, l'ex Eintracht Francoforte Pirmin Schwegler. Ad annunciarlo è stata la stessa società tedesca attraverso una nota pubblicata sul proprio sito.

Questo il comunicato ufficiale:

"Pirmin Schwegler è entrato a far parte del VfL Wolfsburg come direttore sportivo con effetto immediato, mentre il club ristruttura la sua leadership sportiva per i prossimi anni. Il 38enne ex giocatore della Bundesliga arriva dall'Eintracht Francoforte. Ha una vasta esperienza in diversi ruoli dirigenziali nel calcio professionistico, oltre a una lunga carriera da giocatore. L'ex centrocampista e capitano ha collezionato 262 presenze in Bundesliga in oltre 13 anni, collezionando anche 14 presenze con la nazionale maggiore svizzera. Da quando ha appeso gli scarpini al chiodo, Schwegler ha ricoperto diversi incarichi nel calcio, tra cui quello di capo osservatore del Bayern Monaco e di responsabile del calcio professionistico sia per il TSG 1899 Hoffenheim che, più recentemente, per l'Eintracht Francoforte.

Il direttore generale Peter Christiansen considera l'arrivo di Schwegler un'importante risorsa per le ambizioni sportive del VfL Wolfsburg: "Sono molto lieto che Pirmin Schwegler si unisca a noi. I nostri colloqui sono stati molto positivi. Condividiamo un'idea comune su come vogliamo giocare a calcio al VfL Wolfsburg e su cosa serve per costruire il nostro club in modo sostenibile: strutture stabili e uno stretto coordinamento con il settore giovanile, così come con tutti gli altri reparti del club. Vorremmo ringraziare l'Eintracht Francoforte per i colloqui costruttivi che hanno preceduto questo passaggio, in particolare Markus Krösche, che ha permesso a Pirmin di compiere questo passo in questo momento".

Il presidente del consiglio di sorveglianza, il dott. Sebastian Rudolph, ha dichiarato: "Pirmin Schwegler è un personaggio straordinario, sia da giocatore che da allenatore. Ora può mettere a frutto tutta la sua esperienza maturata nei club della Bundesliga al VfL Wolfsburg, rimanendo a stretto contatto con la squadra in campo e con lo staff. Siamo lieti che sia diventato un Wolf".