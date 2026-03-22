Incubo Tottenham, Tudor sotto pressione. Zero vittorie in Premier nel 2026 degli Spurs

Zero vittorie in Premier League nel 2026: 8 sconfitte e 5 pareggi in 13 partite disputate. Il Tottenham sta vivendo un incubo senza fine in questo nuovo anno. Nel pomeriggio del calcio inglese è arrivato l'ennesimo tracollo: 0-3 in casa contro il Nottingham Forest, con i tifosi che hanno iniziato ad abbandonare ben presto gli spalti, sconsolati.

La scossa non è arrivata nemmeno con l'arrivo di Igor Tudor in panchina: l'unica vittoria sotto la sua guida è arrivata in Champions League contro l'Atletico Madrid, ma è stata ininfluente (3-2 dopo il 2-5 dell'andata a Madrid, con annessa eliminazione). La stampa inglese ora vede in forte bilico l'ex tecnico della Juventus. The Athletic parla di possibile capolinea per lui.

Stando a quanto si legge, in queste ore la sua posizione verrà messa sotto osservazione ed è già sotto pressione. Anche oggi la stampa inglese ha criticato alcune sue scelte fra formazione e cambi. Al di là della posizione del tecnico, a preoccupare il club è la posizione in classifica che si fa sempre più tetra. Attualmente infatti gli Spurs sono quart'ultimi in classifica, a soltanto una lunghezza dalla zona rossa. Insomma, un momento nel quale c'è da riflettere su cosa, a questo punto della stagione, possa davvero funzionare per dare la scossa.