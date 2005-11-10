Suarez racconta l'addio di Messi all'Argentina: "Era triste ma orgoglioso di aver dato tutto"

L'ultima partita di Lionel Messi con la maglia della Nazionale argentina ha lasciato emozioni contrastanti: la soddisfazione per una storia irripetibile e la nostalgia per la fine di un'epoca. A parlare del saluto del fuoriclasse al pubblico del Monumental è stato Luis Suarez, suo grande amico e compagno prima al Barcellona e oggi all'Inter Miami.

Dopo il successo per 4-0 contro il DC United, con doppietta sia per l'uruguaiano sia per Messi, l'attaccante ha raccontato le sensazioni vissute dal numero 10 argentino: "Tutti hanno visto la tristezza che aveva nel lasciare la Nazionale, ma allo stesso tempo c'era la tranquillità e l'orgoglio di sapere di aver dato tutto". Suarez ha poi sottolineato il peso della carriera internazionale di Messi: "È molto orgoglioso di aver dato tutto quello che aveva da offrire". Un percorso leggendario, chiuso con numeri straordinari: 208 presenze, 126 gol e 67 assist con l'Albiceleste, oltre ai trofei conquistati negli ultimi anni come la Copa América 2021, la Finalissima 2022, il Mondiale in Qatar e la Copa América 2024.

L'addio al Monumental è stato celebrato davanti a oltre 85 mila tifosi, con Messi che ha riassunto così il significato di vestire la maglia argentina: "Giocare per la Nazionale argentina è la cosa più bella che possa capitarti". Ora, però, per il fuoriclasse argentino inizia una nuova fase: al fianco di Suarez, l'obiettivo è continuare a vincere con l'Inter Miami e inseguire il titolo MLS: "Sono felice di poter stare al suo fianco e condividere grandi momenti. Ora dobbiamo goderci questa esperienza e aiutare la squadra a vincere la MLS", ha concluso l'attaccante uruguaiano.