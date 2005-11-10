Messi saluta l'Argentina, il messaggio di Suarez: "Grato per aver vissuto la tua epoca"

Lionel Messi ha salutato l'Argentina nella notte italiana tra martedì e mercoledì, con un ultima gara in con l'albiceleste con due assist ed un rigore trasformato nel 3-0 al Benin. Sono tanti i messaggi di affetto arrivati all'argentino, questo è quello di Luis Suarez, suo compagno di squadra al Barcellona con cui Messi ha vinto tutto:

"Oggi lasci un'eredità ricca di record, grandi momenti e ricordi indelebili come giocatore della tua Nazionale. Hai fatto la storia del calcio sudamericano e del calcio mondiale. Ovunque tu sia andato hai lasciato il segno, sempre rispettando i tuoi avversari, e questo ti rende ancora più grande.

Complimenti per ogni traguardo raggiunto, perché non hai mai mollato, perché hai insegnato a molti di noi che, se si vuole realizzare un sogno, è possibile farlo. Sei un esempio come giocatore, questo è più che evidente, ma soprattutto sei un grande esempio come persona, compagno e amico.

Grazie, grazie, grazie! Eternamente grato per aver potuto vivere la tua epoca. Ti voglio tanto bene!"