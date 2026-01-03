Ufficiale "Interesse? Lo sapevo da novembre": Fenerbahce, Musaba 1° acquisto. Firma per oltre 4 anni

"Un sogno diventato realtà". Così Anthony Musaba, ala sinistra olandese classe 2000, lascia il Samsunspor a metà stagione di Süper Lig (massimo campionato turco) e approda al Fenerbahce, presentandosi ai suoi nuovi tifosi con tanto di bacio sulla maglietta pubblicato con uno scatto su Instagram e didascalia a seguire. "Il giocatore olandese ha firmato un contratto di 4,5 anni che lo legherà ai colori gialloblu", informa il Fener tramite comunicato ufficiale.

Il nuovo acquisto, Anthony Musaba, si è presentato così ai microfoni dei Canarini in seguito alla firma sul suo contratto: "Il momento migliore della mia carriera. Il Fenerbahçe è il miglior club del campionato e del paese, ed è anche uno dei migliori club al mondo. È una sensazione fantastica", ha esordito. "Giocare a Fenerbahce credo sia il sogno di ogni giovane calciatore. Provo un'emozione fortissima. La squadra, l’allenatore, i giocatori, tutti mi hanno accolto benissimo. Oggi ho visto anche che tutti qui sono molto calorosi. Questo mi dà ulteriore motivazione per dare tutto per questo club".

Con tanto di retroscena sul suo passaggio al Fenerbahce e l'interesse maturato anticipatamente: "A dire il vero, da novembre avevo sentito parlare dell’interesse di Fenerbahçe, ma non lo sapevo con certezza. Neanche la mia famiglia lo sapeva. Solo poco tempo fa abbiamo capito che era concreto. Quando io e la mia famiglia abbiamo compreso che era confermato, è stato come realizzare un sogno. È stato davvero il momento migliore della mia carriera".

E ha concluso: "Firmare per Fenerbahçe e vivere questo momento è molto speciale per me, quindi sono molto felice e grato. Ai tifosi voglio dire che, come tutti sappiamo, da un po’ non vinciamo il campionato. Il nostro obiettivo è riportare quel trofeo a casa quest’anno. Daremo tutto in ogni partita e in ogni momento. Vogliamo vincere trofei e iniziare con la Supercoppa. Abbiamo obiettivi anche in coppa, ma vogliamo soprattutto riportare il titolo in campionato qui", la dichiarazione di Musaba.