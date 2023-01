ufficiale Musaba rientra al Monaco e riparte. Torna dove tutto è iniziato, al NEC

Partito l'estate scorsa per andare in prestito al Metz, l'esterno olandese Anthony Musaba (22 anni) ha fatto rientro anticipatamente nel Monaco, ma soltanto per ripartire ancora. Ufficiale il suo ritorno al NEC Nijmegen, squadra con cui si è affermato in patria tanto da ricevere la chiamata dell'illustre club monegasco. Concluderà in Eredivisie la stagione.