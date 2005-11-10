Il Paris Saint-Germain continua a lavorare sul fronte dei rinnovi e, dopo aver avviato i colloqui con diversi elementi chiave della rosa, ha accelerato anche per Matvey Safonov. Il portiere russo, che un anno fa aveva scalzato Lucas Chevalier e da allora non ha più perso il posto da titolare, è destinato a ricevere un nuovo riconoscimento da parte della società campione d’Europa e di Francia.

Il PSG punta sul suo numero uno

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, le trattative per il prolungamento del contratto sono entrate in una fase avanzata nelle ultime settimane. Il club vuole premiare il rendimento del classe 1999, considerato ormai il titolare della porta parigina. L’accordo dovrebbe prevedere anche un significativo adeguamento economico, in linea con il nuovo status raggiunto dal portiere all’interno della squadra. Una scelta che rappresenta anche un segnale preciso da parte della dirigenza: Safonov è il riferimento principale tra i pali e la società intende trasmettergli piena fiducia.

Una strategia per blindare i protagonisti

Il rinnovo del russo si inserisce nel piano del PSG di consolidare il gruppo che ha conquistato i principali traguardi della scorsa stagione. Parallelamente, il club sta portando avanti i colloqui per estendere i contratti di Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Achraf Hakimi e Nuno Mendes, con l’obiettivo di mantenere a lungo i suoi giocatori più importanti.