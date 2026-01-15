Koulibaly non giocherà la finale di Coppa d'Africa. Due squalificati per il Senegal
Domenica si giuocherà a Rabat la finale di Coppa d'Africa col Marocco che sfida il Senegal. I Leoni della Teranga contenderanno il trofeo ai padroni di casa senza due giocatori: Kalidou Koulibaly e Habib Diarra. Entrambi diffidati, hanno rimediato un cartellino giallo nella semifinale giocata contro l'Egitto.
34 anni, Koulibaly ha già giocato una finale di Coppa d'Africa, peraltro vincendola e alzando la coppa da capitano, nel febbraiuo 2022, contro l'Egitto. Al contrario per il 22enne Diarra questo era il primo grande torneo. Il centrocampista del Sudnerland, dopo essere stato lasciato in panchina nelle prime due partite, ha poi sempre giocato.
