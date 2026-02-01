Ufficiale Kovalenko cambia squadra ma non campionato: passa all'Olympiakos Nicosia

L’Olympiakos Nicosia ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista offensivo ucraino Viktor Kovalenko, 29 anni, che ha firmato un contratto valido fino al termine dell’attuale stagione sportiva. Un’operazione di spessore, che arricchisce la rosa biancoverde con un profilo di grande esperienza internazionale.

Kovalenko è un giocatore duttile, capace di agire alle spalle delle punte ma anche di garantire qualità e dinamismo nella zona centrale del campo. Tecnica, visione di gioco e capacità di inserirsi senza palla sono alcune delle caratteristiche che lo hanno reso, negli anni, un elemento affidabile e continuo ad alti livelli. Nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia dell’Aris Limassol, maturando ulteriore esperienza nel calcio cipriota. In precedenza, il suo nome è stato fortemente legato allo Shakhtar Donetsk, club con cui ha collezionato ben 199 presenze ufficiali, mettendo a segno 32 reti e servendo 12 assist. Con la squadra ucraina ha inoltre costruito un palmarès di assoluto rilievo, conquistando quattro campionati, quattro coppe nazionali e due Supercoppe.

Il percorso di Kovalenko lo ha poi portato in Italia, dove ha disputato la Serie A con Empoli e Spezia, superando le 80 presenze complessive nel massimo campionato italiano e confrontandosi con uno dei contesti tatticamente più esigenti d’Europa. A livello internazionale, il centrocampista vanta oltre 50 apparizioni nelle competizioni UEFA, di cui 24 in Champions League, un bagaglio che rappresenta un valore aggiunto importante per l’Olympiakos.