Il primo mezzo passo falso del Paris Saint-Germain in Champions League ha aperto una domanda inevitabile: la squadra di Luis Enrique può sopperire alle assenze di Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué? Il 2-2 contro la Roma al Parco dei Principi ha evidenziato alcune difficoltà offensive dei parigini, chiamati a fare a meno di due giocatori fondamentali per creare superiorità e rompere gli equilibri delle difese avversarie.

Le assenze pesano sulle fasce

Contro i giallorossi, il tecnico spagnolo ha dovuto affidarsi a soluzioni alternative, con Maghnes Akliouche, Senny Mayulu e Ferran Torres chiamati a prendersi maggiori responsabilità. Luis Enrique, però, ha preferito spostare l'attenzione sulla prestazione della Roma: "Ho schierato la formazione che ritenevo più adatta per affrontare una partita così fisica. Contro la Roma non c'è mai calma o tranquillità. È molto diverso da quello a cui siamo abituati. Qualunque fossero stati i giocatori in campo, avremmo avuto delle difficoltà".

Tra gli offensivi, l'unico a lasciare segnali positivi è stato Mayulu. Il giovane francese ha mostrato vivacità sulla fascia sinistra, partecipando anche all'azione del gol di Zabarnyi con un corner preciso. Più complicate invece le serate di Akliouche e Ferran Torres, entrambi incapaci di incidere con continuità.

Dembélé resta la soluzione, il mercato osserva

L'ingresso di Ousmane Dembélé ha cambiato il volto dell'attacco parigino: il Pallone d'Oro 2025 ha segnato su rigore e sfiorato la doppietta, mostrando quanto il PSG abbia bisogno dei suoi giocatori più determinanti nei momenti chiave. Anche Nuno Mendes ha ammesso il peso delle assenze: "È complicato, abbiamo perso due grandi giocatori, ma il gruppo è forte". Con il mercato invernale all'orizzonte, il club francese dovrà valutare se la rosa abbia abbastanza alternative per mantenere gli stessi standard senza due elementi decisivi come Kvaratskhelia e Doué.