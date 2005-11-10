Un episodio surreale ha caratterizzato la sfida tra Al Jazira e Gol Gohar, valida per la AFC Champions League 2, la seconda competizione continentale asiatica per club. L'arbitro siriano Hanna Hattab è stato infatti sostituito durante l'intervallo dopo alcuni sospetti sul suo comportamento durante la prima frazione.

La situazione sarebbe nata al 32' minuto, quando il direttore di gara ha assegnato in modo sorprendente un cartellino giallo al portiere dell'Al Jazira Ersin Destanoğlu, nonostante l'azione contestata riguardasse un giocatore distante dall'estremo difensore.

Il cambio dopo le proteste

Dopo quasi quattro minuti di interruzione e un confronto con il quarto ufficiale, Hanna Hattab ha deciso di annullare il provvedimento disciplinare. L'episodio ha però alimentato dubbi sulla sua gestione della partita; all'intervallo, l'allenatore del Gol Gohar ha dichiarato ai media iraniani che l'arbitro "non era in uno stato normale". Secondo quanto riportato, il club iraniano avrebbe quindi segnalato la situazione alla Confederazione calcistica asiatica (AFC), arrivando anche a minacciare di non riprendere la gara qualora il direttore di gara fosse rimasto in campo.

L'AFC non ha ancora confermato l'accaduto

Alla ripresa del gioco Hanna Hattab è stato sostituito proprio dal quarto arbitro, che ha diretto l'intero secondo tempo. Il Gol Gohar sostiene che l'arbitro siriano avesse consumato alcol prima o durante la partita, ma al momento questa accusa non è stata confermata.