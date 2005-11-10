Nonostante la pesante emergenza infortuni che sta condizionando il Bayern Monaco, il club bavarese non ha intenzione di intervenire sul mercato di gennaio. A confermarlo è stato il direttore sportivo Christoph Freund, intervenuto a margine della sfida di Champions League contro il Lilla, escludendo l'arrivo di nuovi rinforzi durante la sessione invernale.

Fiducia nella rosa attuale

Freund ha ribadito la fiducia della società nei confronti dell'organico a disposizione dell'allenatore: "Speriamo di ritrovarci presto in una situazione diversa e di poter conquistare tanti punti con i giocatori che abbiamo". Parole che confermano la volontà del Bayern di attendere il recupero degli infortunati piuttosto che intervenire sul mercato.

Nessun cambio di strategia

La posizione del club resta quindi invariata nonostante le numerose assenze che hanno colpito la rosa nelle ultime settimane. La dirigenza ritiene che, una volta rientrati gli indisponibili, la squadra avrà qualità e profondità sufficienti per affrontare gli impegni della seconda parte di stagione senza ricorrere ad acquisti nel mercato invernale.