La straordinaria carriera di Zinedine Zidane potrebbe presto diventare un film. Secondo quanto emerge dalla Francia, è infatti in fase di preparazione un biopic dedicato all'attuale commissario tecnico della nazionale francese, destinato a raccontare il percorso che lo ha portato dal quartiere La Castellane di Marsiglia ai vertici del calcio mondiale. Le riprese sarebbero previste tra gennaio e marzo 2027 a Marsiglia e nelle zone limitrofe.

Casting già avviato per i protagonisti

Il progetto, che al momento avrebbe il titolo provvisorio "Un destino", ripercorrerà l'ascesa del campione del mondo del 1998. Sono già stati pubblicati diversi annunci di casting per individuare gli interpreti di alcune figure chiave della sua carriera, tra cui Bernard Tapie, Aimé Jacquet, Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry e Guy Lacombe. Resta invece ancora da individuare l'attore che vestirà i panni di Zidane, il ruolo più atteso dell'intera produzione.

Alla regia Ali Bougheraba

La regia dovrebbe essere affidata ad Ali Bougheraba, grande appassionato di calcio e con un passato nelle giovanili dell'Olympique Marsiglia. Il regista è noto per aver diretto film come Les Segpa, Les Segpa au ski e Délocalisés, oltre ad aver conquistato un Molière nel 2017 con lo spettacolo Ivo Livi ou le Destin d'Yves Montand. Nonostante le indiscrezioni, dall'entourage di Zidane fanno sapere di non essere a conoscenza del progetto, lasciando quindi ancora diversi interrogativi sul futuro della produzione.