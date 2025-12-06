Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
LaLiga, l’Athletic domina e piega l’Atlético allo scadere: decide l'ex Torino Berenguer

LaLiga, l'Athletic domina e piega l'Atlético allo scadere: decide l'ex Torino Berenguer
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
ieri alle 23:21Calcio estero
Pierpaolo Matrone

La sfida tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid al San Mamés ha avuto il sapore della battaglia sin dai primi secondi. Lo stadio è esploso in un’atmosfera elettrica e la partita ha rapidamente mostrato la sua identità: intensità feroce, pressione alta, duelli continui. L’Athletic ha imposto ritmo e aggressività, mentre l’Atletico ha provato a resistere con transizioni rapide e palloni in profondità per Giuliano. Ma a Bilbao la legge è chiara: ogni palla è contesa fino allo spasimo, e chi mostra debolezza viene travolto.

L’Atletico soffre ma trova un lampo con Almada, che costringe Unai Simón a un intervento prodigioso. La sfida tra Nico Williams e Nahuel Molina accende ulteriormente la gara, che diventa sempre più fisica e frammentata. A fine primo tempo i portieri hanno già guanti bollenti, ma la rete resta inviolata. Nella ripresa l’Atletico prova a reagire, affidandosi alla qualità di Barrios e ai cambi di Simeone. Ma è ancora l’Athletic a creare le migliori occasioni, spinto da un Nico incontenibile. È solo questione di tempo. All’85’, quando Sorloth sfiora il colpo del possibile 0-1, arriva la risposta letale dei baschi: contropiede fulmineo, assist di Nico Williams e stoccata di Berenguer dal limite per l’1-0 finale. Il San Mamés esplode. L’Athletic conquista una vittoria meritatissima, mentre l’Atletico vede la vetta della Liga allontanarsi sempre più.

LALIGA - 15ª GIORNATA
Oviedo-Maiorca 0-0
Villarreal-Getafe 2-0
Alaves-Real Sociedad 1-0
Real Betis-Barcellona 3-5
Athletic-Atletico Madrid 1-0
Elche-Girona
Valencia-Siviglia
Espanyol-Rayo Vallecano
Real Madrid-Celta Vigo
Osasuna-Levante

CLASSIFICA
1. Barcellona 40**
3. Real Madrid 36*
2. Villarreal 35*
4. Atletico Madrid 31**
5. Betis 24*
6. Espanyol 24
7. Athletic Bilbao 23**
8. Getafe 20*
9. Alavés 18*
10. Real Sociedad 16*
11. Siviglia 16
12. Celta Vigo 16
13. Elche 16
14. Rayo Vallecano 16
15. Maiorca 14*
16. Valencia 13
17. Osasuna 12
18. Girona 12
19. Oviedo 10*
20. Levante 9

* una partita in più
** due partite in più

