LaLiga, l’Athletic domina e piega l’Atlético allo scadere: decide l'ex Torino Berenguer

La sfida tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid al San Mamés ha avuto il sapore della battaglia sin dai primi secondi. Lo stadio è esploso in un’atmosfera elettrica e la partita ha rapidamente mostrato la sua identità: intensità feroce, pressione alta, duelli continui. L’Athletic ha imposto ritmo e aggressività, mentre l’Atletico ha provato a resistere con transizioni rapide e palloni in profondità per Giuliano. Ma a Bilbao la legge è chiara: ogni palla è contesa fino allo spasimo, e chi mostra debolezza viene travolto.

L’Atletico soffre ma trova un lampo con Almada, che costringe Unai Simón a un intervento prodigioso. La sfida tra Nico Williams e Nahuel Molina accende ulteriormente la gara, che diventa sempre più fisica e frammentata. A fine primo tempo i portieri hanno già guanti bollenti, ma la rete resta inviolata. Nella ripresa l’Atletico prova a reagire, affidandosi alla qualità di Barrios e ai cambi di Simeone. Ma è ancora l’Athletic a creare le migliori occasioni, spinto da un Nico incontenibile. È solo questione di tempo. All’85’, quando Sorloth sfiora il colpo del possibile 0-1, arriva la risposta letale dei baschi: contropiede fulmineo, assist di Nico Williams e stoccata di Berenguer dal limite per l’1-0 finale. Il San Mamés esplode. L’Athletic conquista una vittoria meritatissima, mentre l’Atletico vede la vetta della Liga allontanarsi sempre più.

LALIGA - 15ª GIORNATA

Oviedo-Maiorca 0-0

Villarreal-Getafe 2-0

Alaves-Real Sociedad 1-0

Real Betis-Barcellona 3-5

Athletic-Atletico Madrid 1-0

Elche-Girona

Valencia-Siviglia

Espanyol-Rayo Vallecano

Real Madrid-Celta Vigo

Osasuna-Levante

CLASSIFICA

1. Barcellona 40**

3. Real Madrid 36*

2. Villarreal 35*

4. Atletico Madrid 31**

5. Betis 24*

6. Espanyol 24

7. Athletic Bilbao 23**

8. Getafe 20*

9. Alavés 18*

10. Real Sociedad 16*

11. Siviglia 16

12. Celta Vigo 16

13. Elche 16

14. Rayo Vallecano 16

15. Maiorca 14*

16. Valencia 13

17. Osasuna 12

18. Girona 12

19. Oviedo 10*

20. Levante 9

* una partita in più

** due partite in più