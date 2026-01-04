L'Al Hilal di Inzaghi si stacca dal fondo Pif: svolta per i club sotto il controllo pubblico

Il calcio arabo cambia volto. Come riporta Tuttosport infatti l'Al-Hilal, squadra allenata oggi dal tecnico italiano Simone Inzaghi, potrebbe infatti essere il primo club saudita a staccarsi dal controllo del fondo PIF. La quota del 75% detenuta dal Public Investment Fund infatti è vicina a passare nelle mani del principe Alwaleed Bin Talal (a capo della Kingdom Holding Company).

In questo modo l'Al-Hilal sarebbe il primo club a uscire dal controllo del fondo, ma presto potrebbero farlo anche l'Al-Nassr e l'Al-Ittihad, indirizzati verso Jeddah Central Development Company e Riyadh Air, entrambi legati alla sfera pubblica. Una svolta non da poco nella privatizzazione dei club oggi sotto il controllo pubblico.

Questi tre club, insieme all'Al-Ahli a giugno 2023 erano stati trasformati in società per azioni sotto il controllo del fondo PIF, per seguire il progetto "Sports Clubs Investment & Privatization” legato a Vision 2030, nella calda estate che ha portato a ingenti investimenti ed al trasferimento in Arabia Saudita di giocatori come Benzema e Neymar.