Ufficiale L'israeliano Shon Weissman va in Austria: l'ex Salernitana firma con il Blau-Weiß Linz

L'FC Blau-Weiß Linz ha annunciato oggi l'ingaggio dell'attaccante Shon Weissman sui propri canali. Il 29enne ha firmato un contratto fino al 2026 con opzione per un ulteriore anno. L'israeliano era precedentemente sotto contratto con il club spagnolo di seconda divisione FC Granada, con cui ha collezionato 52 presenze e segnato sei gol. Weissman aveva già giocato nell'ADMIRAL Bundesliga nella stagione 2019/2020. Con il Wolfsberger AC, è stato incoronato capocannoniere con 37 gol in 40 partite ufficiali. Dopo una stagione, si è trasferito in Spagna al Real Valladolid, dove ha segnato 30 gol in 92 partite ufficiali. Weissman ora torna in Austria.

"Con Shon Weissman, ingaggiamo un attaccante di assoluto livello che sarà una vera risorsa non solo per la sua grande qualità sotto porta, ma anche per il suo stile di gioco aggressivo e intenso. Shon è molto motivato, molto ambizioso e vuole davvero fare di nuovo colpo in Bundesliga ", ha dichiarato il direttore sportivo Christoph Schößwendter al sito ufficiale del club austriaco.

"Sono molto felice che l'FC Blau-Weiß Linz abbia riposto in me la sua fiducia e che ora sia tornato in Austria. Farò tutto il possibile per avere successo insieme alla squadra e al club ", afferma Shon Weissman.