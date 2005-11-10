LaLiga, l'Elche vince in trasferta: Rayo Vallecano ko tra rigori e polemiche

Serata amara per il Rayo Vallecano, sconfitto in casa da un Elche apparso superiore per gran parte dell'incontro. La squadra di Beñat era partita bene, rendendosi pericolosa con Unai López e Camello, ma con il passare dei minuti gli ospiti hanno preso il controllo della gara. Cepeda e Gonzalo Villar hanno impegnato Audero, protagonista con due ottimi interventi, prima dell'episodio che ha sbloccato il risultato: Lejeune ha provocato un rigore su Revivo e Fede Redondo ha trasformato dal dischetto. Poco dopo Fer Niño ha colpito il palo, anticipando il secondo penalty concesso all'Elche.

Fer Niño firma il raddoppio, il Rayo scivola in classifica

A provocare il secondo rigore è stato Pathé Ciss con un intervento su Lemar: dal dischetto Fer Niño non ha sbagliato, firmando lo 0-2 già intorno alla mezz'ora. Un vantaggio che ha rispecchiato quanto mostrato dall'Elche, mentre il Rayo non è riuscito a cambiare passo neppure attraverso le sostituzioni della ripresa. La partita è stata caratterizzata complessivamente da tre rigori, con Pathé Ciss che ne ha fallito uno per i padroni di casa, oltre che da diverse decisioni arbitrali contestate. Per il Rayo arriva così una sconfitta pesante che lo fa scivolare ulteriormente in classifica, con il rischio di chiudere la giornata addirittura in zona retrocessione.

LaLiga, il calendario della 10ª giornata

Venerdì 23 ottobre

Alavés-Malaga 1-1

Sabato 24 ottobre

Rayo Vallecano-Elche – 0-3

Racing Santander-Espanyol – ore 16:15

Valencia-Villarreal – ore 18:30

Atletico Madrid-Deportivo La Coruña – ore 21:00

Domenica 25 ottobre

Athletic Bilbao-Getafe – ore 14:00

Celta Vigo-Betis – ore 16:15

Real Sociedad-Levante – ore 18:30

Barcellona-Real Madrid – ore 21:00

Lunedì 26 ottobre

Siviglia-Osasuna – ore 21:00

LaLiga, la classifica aggiornata

1. Barcellona – 27 punti (9 partite)

2. Atletico Madrid – 22 punti (9 partite)

3. Real Madrid – 21 punti (9 partite)

4. Betis – 19 punti (9 partite)

5. Real Sociedad – 16 punti (9 partite)

6. Siviglia – 14 punti (9 partite)

7. Alavés – 12 punti (10 partite)

8. Celta Vigo – 11 punti (9 partite)

9. Deportivo La Coruña – 11 punti (9 partite)

10. Osasuna – 11 punti (9 partite)

11. Levante – 10 punti (9 partite)

12. Elche – 10 punti (10 partite)

13. Villarreal – 9 punti (9 partite)

14. Athletic Bilbao – 9 punti (8 partite)

15. Rayo Vallecano – 9 punti (9 partite)

16. Getafe – 9 punti (9 partite)

17. Espanyol – 8 punti (9 partite)

18. Racing Santander – 8 punti (9 partite)

19. Valencia – 6 punti (9 partite)

20. Malaga – 5 punti (10 partite)