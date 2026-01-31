Altra delusione per De Zerbi dopo la Champions: 2-2 contro il Paris FC, in gol Ikoné

Settimana da incubo per il Marsiglia di De Zerbi, eliminato dalla Champions League e ora anche con pochissime possibilità di rientrare in corsa per il campionato. Nel match di Ligue 1 in programma oggi, l'OM è stato fermato sul 2-2 dal Paris FC: in attesa di Immobile, in rete un altro ex Serie A ovvero Ikoné. Per i marsigliesi non è bastato il doppio vantaggio con reti di Greenwood e Aubameyang. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Questo il programma della 20ª giornata

Venerdì 30 gennaio

Lens - Le Havre 1-0

Sabato 31 gennaio

Paris Fc - Marsiglia 2-2

Lorient - Nantes ore 19:00

Monaco - Rennes ore 21:05

Domenica 1 febbraio

Lione - Lille ore 15:00

Tolosa - Auxerre ore 17:15

Nizza - Brest ore 17:15

Angers - Metz ore 17:15

Strasburgo - PSG ore 20:45

Questa la classifica

1. Lens – 46 punti (20 partite giocate)

2. PSG – 45 punti (19)

3. Olympique Marsiglia – 39 punti (20)

4. Lione – 36 punti (19)

5. Lilla – 32 punti (19)

6. Rennes – 31 punti (19)

7. Racing Strasburgo – 30 punti (19)

8. Tolosa – 29 punti (19)

9. Lorient – 25 punti (19)

10. Monaco – 24 punti (19)

11. Angers – 23 punti (19)

12. Brest – 22 punti (19)

13. Nizza – 21 punti (19)

14. Paris – 21 punti (20)

15. Le Havre – 20 punti (20)

16. Nantes – 14 punti (19)

17. Auxerre – 12 punti (19)

18. Metz – 12 punti (19)