Il Levante guarda al futuro: il 14enne Diego Moyano si allena con la prima squadra

La linea verde continua a essere il marchio di fabbrica del Levante. Dopo aver lanciato diversi talenti senza guardare all'età, il tecnico Luis Castro ha deciso di compiere un nuovo passo, chiamando ad allenarsi con la prima squadra un altro gioiello del vivaio: Diego Moyano, difensore centrale nato nel 2012.

Il classe 2012, che compirà 15 anni soltanto il prossimo marzo, è stato convocato per prendere parte alla seduta del giovedì con i "grandi", confermando la piena fiducia dell'allenatore nei confronti dei giovani più promettenti del settore giovanile. Moyano, nato il 3 marzo 2012, è considerato uno dei prospetti più interessanti della cantera. Nella scorsa stagione ha conquistato il titolo di campione di Spagna Under 14, guadagnandosi anche la prima convocazione con la nazionale spagnola Under 14. Nelle ultime settimane è stato inoltre chiamato dall'Under 15 iberica. Difensore centrale destro, si distingue per l'ottima impostazione dal basso, la solidità nel gioco aereo e la capacità di adattarsi anche nel ruolo di terzino destro.

La scelta di Castro non arriva per caso. L'allenatore portoghese ha già dimostrato di non avere timore nel concedere spazio ai giovani. Lo scorso 16 agosto, infatti, ha fatto debuttare in Liga Marc Santos, che con 15 anni e 288 giorni è diventato il più giovane esordiente nella storia del Levante in Primera División e il terzo più giovane di sempre nella storia del campionato spagnolo. Una politica resa necessaria anche dalle difficoltà economiche del club valenciano, che continua a puntare sulla valorizzazione dei talenti del vivaio e di giovani prospetti internazionali. Negli ultimi mesi sono arrivati anche il belga Yanis Musuayi, attaccante classe 2007, e l'austriaco Feanyi Ndukwe, difensore diciottenne in prestito dal Liverpool, mentre Nacho Pérez e Paco Cortés hanno già assaggiato la prima squadra nella scorsa stagione.