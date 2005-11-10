Un talento al giorno, Diego Moyano: il 14enne che stupisce il Levante

C'è tanta curiosità intorno a Diego Moyano, nato il 3 marzo 2012, difensore centrale spagnolo del settore giovanile del Levante. Campione di Spagna Under-14 e già convocato con le nazionali Under-14 e Under-15, è considerato uno dei prospetti più interessanti della cantera granota. A soli 14 anni è stato chiamato da Luis Castro ad allenarsi con la prima squadra, confermando la politica di valorizzazione dei giovani del tecnico portoghese.

Caratteristiche tecniche

Tatticamente è un centrale destro, abile nell’impostazione dal basso e solido nel gioco aereo. Si distingue per maturità tattica e capacità di adattarsi anche come terzino destro. Fisicamente già strutturato, unisce anticipo, sicurezza nei duelli e buona tecnica, profilandosi come un talento precoce con grandi margini di crescita.

Nome: Diego Moyano

Data di nascita: 3 marzo 2012

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Levante

Assomiglia a: Gerard Piquè

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