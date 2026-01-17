Ligue 1, De Zerbi si gode Greenwood capocannoniere: 5-2 del Marsiglia sull'Angers

Il primo tempo è stata una lezione di calcio impartita dall'Olympique Marsiglia all'Angers. Quattro i centri realizzati con 4 goleador differenti, compreso l'ex Juventus Weah su assist di Hamed Junior Traoré (dal passato tra Sassuolo e Napoli). Paixao a chiudere i conti nel finale di partita, come segnale di buon auspicio prima della sfida con il Liverpool in Champions League di mercoledì. E Roberto De Zerbi rosicchia punti in classifica, restando in scia di PSG e Lens tuttavia lontani 7 e 8 punti.

Mason Greenwood, intanto, domina incrostato la classifica marcatori di Ligue 1 nel frattempo: con la rete di oggi l'ex United si porta a quota 12 gol stagionali. Ossia 20 gol stagionali tra tutte le competizioni. Numeri da top player.

Ligue 1, 18a giornata

Venerdì 16 gennaio

Monaco-Lorient 1-3

Paris Saint-Germain-Lille 3-0

Sabato 17 gennaio

Lens-Auxerre 1-0

Tolosa-Nizza 5-1

Angers-Olympique Marsiglia 2-5

Domenica 18 gennaio

Strasburgo-Metz

Nantes-Paris FC

Rennes-Le Havre

Lione-Brest

La classifica di Ligue 1

1. Lens 43 (18 partite)

2. Paris Saint-Germain 42 (18)

3. Marsiglia 35 (18)

4. Lilla 32 (18)

5. Lione 30 (17)

6. Rennes 30 (17)

7. Tolosa 26 (18)

8. Strasburgo 24 (17)

9. Monaco 23 (18)

10. Angers 22 (18)

11. Brest 22 (17)

12. Lorient 22 (18)

13. Le Havre 18 (17)

14. Nizza 18 (18)

15. Paris FC 16 (17)

16. Nantes 14 (17)

17. Auxerre 12 (18)

18. Metz 12 (17)