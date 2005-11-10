Dopo la sosta per le nazionali, Luis Enrique può sorridere: Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Marquinhos sono nuovamente a disposizione e sono stati inseriti nel gruppo per la trasferta contro il Nizza. Anche Achraf Hakimi torna convocabile dopo il turno di riposo nell’ultima gara.

L’infermeria si svuota

Il ritorno di Dembélé rappresenta una notizia particolarmente importante per il tecnico spagnolo. Il Pallone d’Oro 2025 aveva saltato diverse partite per un problema muscolare (e aveva rinunciato anche agli impegni con la nazionale), così come Marquinhos, mentre Doué era rimasto fuori dall'ultima sfida della Francia per un problema fisico. Luis Enrique aveva già spiegato di voler recuperare quasi tutti i giocatori dopo la pausa internazionale, senza però forzare i tempi con i suoi elementi più importanti.

Un solo grande assente

Il PSG resta però privo di Khvicha Kvaratskhelia, alle prese con un grave infortunio al ginocchio che lo terrà fuori per un lungo periodo. Il georgiano, insieme ad Alessandro Longoni, è l’unico indisponibile alla vigilia della sfida con il Nizza. Per Luis Enrique arrivano dunque segnali positivi in vista di un periodo intenso: prima il campionato contro il Nizza, poi la sfida europea contro la Roma.