Fenerbahce-Liverpool, le formazioni ufficiali: Kuyt si affida a Lukaku, Iraola a Barcola

Fenerbahce e Liverpool sono pronti a sfidarsi nella sfida valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Una partita dal grande fascino, con i turchi chiamati a sfruttare il fattore campo contro una delle grandi protagoniste del calcio europeo e i Reds alla ricerca di punti pesanti nel cammino verso la qualificazione.

Sono state ufficializzate le scelte dei due allenatori. Il Fenerbahce si presenta con un 4-3-3 offensivo, affidandosi a una formazione ricca di esperienza. Tra i pali c'è Ederson, mentre la linea difensiva è composta da Semedo, Skriniar, Oppong e Brown. A centrocampo spazio a un trio di grande personalità formato da Guendouzi, Kanté e Yuksek; in attacco Dirk Kuyt punta sulla qualità di Greenwood e Kahveci sugli esterni, con Romelu Lukaku al centro del reparto offensivo.

Il Liverpool risponde con il 4-2-3-1. Davanti ad Alisson ci sono Gomez, Jacquet, Van Dijk e Tsimikas, mentre in mezzo al campo spazio alla coppia formata da Mac Allister e Nyoni. Sulla trequarti agiranno Munoz, Szoboszlai e Ngumoha, chiamati a rifornire Barcola,

Fenerbahce (4-3-3): Ederson; Semedo, Skriniar, Oppong, Brown; Guendouzi, Kanté, Yuksek; Greenwood, Lukaku, Kahveci.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Jacquet, van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni; Munoz, Szoboszlai, Ngumoha; Barcola.