Lopetegui, dalla storia alla beffa con il Qatar: non sarà il ct per la prossima Coppa d'Asia

La Coppa d’Asia 2027, in programma in Arabia Saudita, cambia calendario. Il torneo per nazionali sarà infatti posticipato a causa delle «circostanze eccezionali» nella regione. Inizialmente previsto dal 7 gennaio al 5 febbraio 2027, si giocherà ora dal 23 dicembre 2027 al 21 gennaio 2028. Una notizia che cambia diversi piani, tra cui quelli di Julen Lopetegui.

Un posticipo che sa di beffa

L'ex ct della Spagna viene da un Mondiale alla guida del Qatar in cui, sebbene sia stato eliminato già ai gironi, ha avuto il merito di conquistare il primo punto nella storia della rassegna iridata con la compagine qatariota. La competizione successiva a cui avrebbe partecipato sarebbe stata appunto la Coppa d'Asia, ma il fatto che sia stata posticipata cambia tutto. Il suo contratto con il Qatar scade infatti nella primavera del 2027 e, all'orizzonte, non pare esserci il rinnovo. Per questo, in occasione della manifestazione del continente asiatico - a meno di colpi di scena clamorosi - non sarà tra i ct partecipanti.