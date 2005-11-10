Ter Stegen tra Ajax e Barcellona: "Siamo a novembre, non posso dire cosa accadrà in estate"

Futuro tutto da scrivere quello di Marc-André Ter Stegen. Il portiere tedesco attualmente milita nell'Ajax, club che lo ha prelevato in prestito dal Barcellona e dove sta tenendo un rendimento ottimo. Inevitabile che si pongano le prime domande riguardo alla prossima stagione.

Il portiere non scioglie i dubbi

Interrogato sulla questione, ai microfoni di Sport Bild, ha dichiarato: "Siamo solo a novembre, quindi non posso davvero dire cosa succederà in estate". Difficile, dunque, al momento capire se tornerà in blaugrana oppure se resterà a difendere la porta dei lancieri (o altre opzioni).

Al Barça concorrenza folta

L'ipotesi che possa tornare al Barcellona appare la più remota. Il tecnico Flick ha a disposizione due portieri di alto livello come Joan García e Livakovic. In più c'è Szczesny, il cui contratto è in scadenza e non verrà rinnovato. L'intenzione di Ter Stegen è di fare il titolare: motivo in più per allontanare il ritorno in Catalogna.