L'Argentina piange la mamma di Scaloni, morta dopo anni di lotta contro una grave malattia

Il calcio argentino è di nuovo in lutto. Nella giornata odierna è stata confermata la scomparsa di Eulalia Marzetti, madre di Lionel Scaloni. Aveva 74 anni e da tempo combatteva contro una grave malattia la madre dell'attuale ct dell'Argentina. Una triste notizia che colpisce da vicino la sua famiglia e la Nazionale Albiceleste: al momento non è noto se il tecnico 48enne si trovi a Buenos Aires o se stia rientrando da Maiorca, dove vive da quando si è ritirato dal calcio giocato. La camera ardente si terrà in forma strettamente privata, riservata solo ai familiari più stretti.

Una vita così

Eulalia viveva a Pujato con Chiche, così conosciuto da tutti i vicini, e si godeva le visite di Scaloni ogni volta che era libero dagli impegni con la Seleccion. Nel corso della sua vita ha lavorato come giudice di pace del Comune e si è occupata della crescita dei suoi tre figli: Lionel, Mauro e Corina, quest'ultima molto nota a Rosario per la sua attività commerciale, la Scala Bakery a Funes. Le precarie condizioni di salute della madre erano state menzionate pubblicamente dallo stesso Scaloni già cinque anni fa, quando parlò del suo complicato momento personale, precisando di non avere la forza di guardare a lungo termine: "Non sono nello spirito per pensare al Mondiale".

Tra amore e cordoglio

Una situazione veramente complicata, proseguita anche oltre la Coppa del Mondo in Qatar nel 2022 che ovviamente Scaloni ha dedicato alla madre, proprio come aveva fatto con la Copa America 2021 conquistata al Maracanã. "Voglio dedicarla a mia mamma, che qualche giorno fa ha avuto un problema piuttosto grave e sta lottando", aveva dichiarato all'epoca, visibilmente commosso. Mentre in ogni conferenza e intervista, ha sempre parlato di lei con grandissimo amore. La Federcalcio argentina, tramite i canali social, ha già speso un pensiero per l'addio di Eulalia Marzetti: "L'Associazione del Calcio Argentino al completo, con il suo Presidente Claudio Tapia in testa, invia le proprie condoglianze al nostro allenatore Lionel Scaloni e a tutta la sua famiglia per la scomparsa della madre, Eulalia Marzetti. L'abbraccio fraterno di tutti gli argentini per il gringo e per i suoi cari in questo momento difficile. Forte abbraccio!".

Un ultimo pensiero

Anche Claudio Tapia, presidente dell'AFA, ha condiviso un post per darle l'ultimo saluto: "Caro Gringo, un paese intero stringe in un abbraccio te e la tua famiglia in questo momento difficile per la scomparsa della tua mamma. Le mie più sincere condoglianze. Ti voglio molto bene e siamo qui per sostenerti. Che Eulalia Marzetti riposi in pace".