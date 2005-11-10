Yamal 'filosofico' sul Pallone d'Oro: "Arriverà, le cose buone richiedono tempo"

“Arriverà”. L’attaccante del Barcellona e della Spagna Lamine Yamal prende con filosofia il terzo posto al Pallone d’Oro, vinto ieri sera da Harry Kane davanti a Mbappé e appunto Yamal, guardando avanti forte anche di un’età ancora verdissima (tanto da aver conquistato per la terza volta di fila il Premio Kopa per il miglior giovane).

Il post di Yamal

“Arriverà, le cose buone richiedono tempo, ho fiducia nel percorso che sto costruendo. - scrive il classe 2007 sui propri canali social - Senza fretta, con entusiasmo e con la tranquillità di sapere che un giorno il mio momento arriverà. Congratulazioni ai vincitori, il mio focus è tornato su ciò che conta, riportare il Barcellona a vincere di nuovo”.

La classifica finale del Pallone d'Oro

1. Harry Kane

2. Kylian Mbappé

3. Lamine Yamal

4. Rodri

5. Lionel Messi

6. Khvicha Kvaratskhelia

7. Erling Haaland

8. Ousmane Dembélé

9. Michael Olise

10. Fabian Ruiz

11. Jude Bellingham

12. Pau Cubarsí

13. Achraf Hakimi

14. Vitinha

15. Declan Rice

16. Ferran Torres

17. Vinicius Junior

18. Marc Cucurella

19. João Neves

20. Willian Pacho

21. Gabriel

22. Lautaro Martinez

23. Nuno Mendes

24. Luis Diaz

25. Marquinhos

26. Dayot Upamecano

27. Bruno Fernandes

28. Julian Quiñones

29. William Saliba

29. Sadio Mané

Tutti i premi della serata

Miglior giocatore - Harry Kane

Miglior giocatrice - Alexia Putellas

Migliori squadre - PSG (maschile) e Barcellona (femminile)

Migliori allenatori - Luis de la Fuente (maschile) e Pere Romeu (femminile)

Migliori portieri (Trofeo Yashin): Unai Simon (maschile) e Catalina Coll (femminile)

Migliori giovani (Trofeo Kopa): Lamine Yamal (maschile) e Vicky Lopez (femminile)

Migliori attaccanti (Trofeo Muller): Harry Kane (maschile) e Charlyn Corral (femminile)

Premio Socrates: Bukayo Saka