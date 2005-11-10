Yamal 'filosofico' sul Pallone d'Oro: "Arriverà, le cose buone richiedono tempo"
Tommaso Maschio
“Arriverà”. L’attaccante del Barcellona e della Spagna Lamine Yamal prende con filosofia il terzo posto al Pallone d’Oro, vinto ieri sera da Harry Kane davanti a Mbappé e appunto Yamal, guardando avanti forte anche di un’età ancora verdissima (tanto da aver conquistato per la terza volta di fila il Premio Kopa per il miglior giovane).
Il post di Yamal
“Arriverà, le cose buone richiedono tempo, ho fiducia nel percorso che sto costruendo. - scrive il classe 2007 sui propri canali social - Senza fretta, con entusiasmo e con la tranquillità di sapere che un giorno il mio momento arriverà. Congratulazioni ai vincitori, il mio focus è tornato su ciò che conta, riportare il Barcellona a vincere di nuovo”.
La classifica finale del Pallone d'Oro
1. Harry Kane
2. Kylian Mbappé
3. Lamine Yamal
4. Rodri
5. Lionel Messi
6. Khvicha Kvaratskhelia
7. Erling Haaland
8. Ousmane Dembélé
9. Michael Olise
10. Fabian Ruiz
11. Jude Bellingham
12. Pau Cubarsí
13. Achraf Hakimi
14. Vitinha
15. Declan Rice
16. Ferran Torres
17. Vinicius Junior
18. Marc Cucurella
19. João Neves
20. Willian Pacho
21. Gabriel
22. Lautaro Martinez
23. Nuno Mendes
24. Luis Diaz
25. Marquinhos
26. Dayot Upamecano
27. Bruno Fernandes
28. Julian Quiñones
29. William Saliba
29. Sadio Mané
Tutti i premi della serata
Miglior giocatore - Harry Kane
Miglior giocatrice - Alexia Putellas
Migliori squadre - PSG (maschile) e Barcellona (femminile)
Migliori allenatori - Luis de la Fuente (maschile) e Pere Romeu (femminile)
Migliori portieri (Trofeo Yashin): Unai Simon (maschile) e Catalina Coll (femminile)
Migliori giovani (Trofeo Kopa): Lamine Yamal (maschile) e Vicky Lopez (femminile)
Migliori attaccanti (Trofeo Muller): Harry Kane (maschile) e Charlyn Corral (femminile)
Premio Socrates: Bukayo Saka