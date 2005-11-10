Spagna, tragedia sui binari a Toledo: scontro tra treni AV per un possibile "errore umano"

La Federazione calcistica spagnola non ha avuto dubbi: rinviare tutte e 24 le gare di Coppa del Re in programma tra oggi e domani. Servirà una riprogrammazione di queste partite, ma la priorità va al disastro che ha sconvolto il Paese intero per via della collisione tra due treni di Renfe e Iryo tra le località di Los Yebenes e Urda (Toledo), che in queste ore vedrebbe almeno 64 persone morte.

Testimoni oculari parlano della presenza di numerosi feriti e dell'arrivo dei servizi sanitari. Dal Governo parlano di una "tragedia importante" e di un incidente ad "alto impatto". Secondo la Guardia Civil, il treno 2080 (AVE Madrid-Siviglia) ha tamponato da dietro l'Iryo 6076 (Madrid-Siviglia), che si trovava fermo al segnale di ingresso della stazione di Urda. A quanto pare, le due carrozze di coda dell'Iryo sono deragliate e il 112 non riesce a mettersi in contatto con il macchinista del treno 2080 di ADIF. Al momento, il Governo lavora con l'ipotesi principale dell'errore umano come causa dell'incidente.

"Un errore umano di un operatore di Adif a fronte di un guasto al sistema principale di segnalamento è la possibile causa dell'incidente", indicano al quotidiano nazionale El País. Esther Padilla, portavoce del Governo di Castiglia-La Mancia, assicura che non si sa "perché il treno Iryo fosse fermo" e che probabilmente "i numeri andranno aumentando", in relazione a deceduti e feriti di diversa gravità. "Il bilancio è destinato a salire. Abbiamo potenziato il Piano di Emergenza, le unità di terapia intensiva mobile (UVI) e gli elicotteri. Gli ospedali sono allertati. Chiediamo alla popolazione di non recarsi presso gli ospedali. È tutto già dispiegato. Ora si sta lavorando per liberare i passeggeri incastrati in un groviglio di ferro". In seguito all'incidente l'Adif (amministratore delle infrastrutture ferroviarie) ha informato della sospensione della circolazione dell'alta velocità tra Madrid e l'Andalusia a seguito dell'incidente.

Il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, si trovava all'inaugurazione del World Infrastructure Forum di Madrid quando ha ricevuto la notizia. A news appresa, ha abbandonato la struttura in fretta e furia e visibilmente commosso. Intanto i video che stanno circolando in queste ore sui social network (come allegato di seguito) mostrano carrozze distrutte e precipitate giù dalla scarpata, con detriti sparsi ovunque e vagoni del treno schiacciati.