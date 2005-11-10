Nations League, Lega C: Krstovic-gol, il Montenegro vince ed è promosso in Lega B

Il Montenegro conquista la promozione in Lega B di Nations League con una giornata d'anticipo, grazie al successo per 2-1 contro la Lettonia. Tra i protagonisti della serata c'è anche l'attaccante dell'Atalanta Nikola Krstovic, che al 70' ha sbloccato il risultato portando avanti la propria nazionale. Il vantaggio è durato appena due minuti, con Melniks autore del pareggio lettone al 72', ma in pieno recupero è arrivata la rete decisiva di Maras, a segno al 91'. Una vittoria che permette al Montenegro di salire a 13 punti nel Gruppo 2 della Lega C, diventando matematicamente irraggiungibile. Nell'altra sfida del raggruppamento, Armenia e Cipro hanno pareggiato 1-1: Pikis ha portato avanti i ciprioti al 9', prima del pareggio di Gharibyan al 58'. Cipro resta seconda con 8 punti, davanti ad Armenia (5) e Lettonia (1).

Nations League, Albania e Bielorussia: promozione in palio all'ultima giornata

Nel Gruppo 1, invece, il discorso promozione rimane aperto e si deciderà negli ultimi novanta minuti. L'Albania ha battuto 2-0 la Finlandia, grazie ai gol di Muci al 35' e Manaj al 50', consolidando il primato con 12 punti. Non perde terreno la Bielorussia, che ha superato San Marino con lo stesso punteggio: Gomanov ha sbloccato l'incontro al 13', mentre Kontsevoy ha raddoppiato appena quattro minuti più tardi. I bielorussi salgono così a 10 punti, due in meno dell'Albania, mantenendo vive le speranze di conquistare il primo posto e il salto in Lega B. La Finlandia, terza a quota 7, è ormai fuori dalla corsa al primato, mentre San Marino rimane ultimo senza punti. Sarà dunque l'ultima giornata a decretare la nazionale promossa.

Armenia-Cipro 1-1 - 9' Pikis (C); 58' Gharibyan (A)

Albania-Finlandia 2-0 - 35' Muci (A); 50' Manaj (F)

Montenegro-Lettonia 2-1 - 70' Krstovic (M); 72' Melniks (L); 91' Maras (M)

San Marino-Bielorussia 0-2 - 13' Gomanov (B); 17' Kontsevoy (B)



CLASSIFICA GRUPPO 1 LEGA C

Albania 12

Bielorussia 10

Finlandia 7

San Marino 0



CLASSIFICA GRUPPO 2 LEGA C

Montenegro 13

Cipro 8

Armenia 5

Lettonia 1