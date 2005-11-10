La serata storica di Kane, fra Pallone d'Oro, gol e record: "Siamo oltre ai sogni"

Omaggio per il Pallone d'Oro vinto in un teatro come Wembley, record di presenze - 126 - raggiunto con la nazionale inglese e infine il gol per il definitivo 2-1 con cui la squadra di Thomas Tuchel ha superato la Croazia: che serata per Harry Kane. "Battere un record così è una cosa enorme nella storia del nostro sport e della nostra nazionale. Vedere i nostri tifosi così ed avere lì con me i miei figli, essere omaggiato da tutte queste persone è stato come andare oltre i sogni", ha detto il bomber del Bayern Monaco.

Per celebrare il traguardo delle 126 presenze con l'Inghiltterra, i tifosi hanno esposto un enorme striscione con la scritta “Kane 126”, mentre il principe William ha consegnato personalmente al capitano una maglia commemorativa con il numero del nuovo record.

Kane mostra il Pallone d'Oro a Wembley: anche Modric partecipa all'omaggio

Alla cerimonia ha preso parte anche Luka Modric, che a nome della nazionale croata ha consegnato un regalo all'attaccante inglese. Kane ha poi mostrato il suo Pallone d'Oro al pubblico di Wembley, ricevendo l'omaggio dei tifosi prima del calcio d'inizio. Una cornice speciale per l'ultima partita casalinga dell'anno dell'Inghilterra, reduce dal clamoroso 9-0 inflitto alla Croazia nella gara d'andata. Dopo questo appuntamento, la nazionale inglese sarà attesa dalla trasferta contro la Spagna, in programma domenica, che chiuderà la fase a gironi della Nations League.