Nations League, Lega A: Sucic non basta alla Croazia, Spagna e Inghilterra alle Final 8

Spagna e Inghilterra staccano il pass per la Final 8 di Nations League con una giornata d'anticipo rispetto alla conclusione della fase a gironi. Nel quinto turno del Gruppo 3 della Lega A, entrambe le nazionali hanno conquistato tre punti, consolidando le prime due posizioni in classifica. A Wembley, l'Inghilterra ha battuto 2-1 la Croazia: vantaggio dei Tre Leoni al 24' con Rogers, pareggio croato firmato da Sucic al 59' e gol decisivo di Harry Kane al 64'. Successo di misura anche per la Spagna, che ha espugnato il campo della Cechia per 1-0 grazie alla rete realizzata da Baena al 39' del primo tempo.

Nations League, la classifica del Gruppo 3: Spagna prima, Inghilterra a tre punti

A novanta minuti dalla conclusione della fase a gruppi, la Spagna guida la classifica con 15 punti, seguita dall'Inghilterra a quota 12. Molto più indietro Croazia e Cechia, rispettivamente ferme a 3 e 0 punti, ormai fuori dalla corsa alla Final 8. L'ultima giornata proporrà proprio lo scontro diretto tra Spagna e Inghilterra, decisivo per stabilire la prima classificata del raggruppamento. Gli spagnoli potranno difendere il primato anche con un pareggio, mentre la nazionale inglese dovrà necessariamente vincere in trasferta per raggiungere la Spagna a quota 15 e provare a conquistarne il primo posto. Entrambe, in ogni caso, hanno già la certezza di proseguire il proprio cammino nella competizione.

Risultati e classifica aggiornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League

Inghilterra-Croazia 2-1 - 24' Rogers (I); 59' Sucic (C); 64' Kane (I)

Cechia-Spagna 0-1 - 39' Baena (S)

Classifica Gruppo 3 Lega A Nations League

Spagna 15

Inghilterra 12

Croazia 3

Cechia 0