Ligue 1, crisi senza fine per i diritti TV: dal miliardo di Mediapro alla nuova asta da 400 mln

La Ligue 1 attraversa una delle crisi economiche più profonde della sua storia, con il crollo dei ricavi televisivi che sta mettendo in difficoltà numerosi club. Nel 2018 la Lega francese aveva annunciato un accordo record da 1,153 miliardi di euro con Mediapro, destinato a partire nel 2020. Il progetto, però, è naufragato dopo pochi mesi, lasciando pesanti conseguenze finanziarie. Da allora il calcio francese non è più riuscito a recuperare i livelli precedenti, mentre il Paris Saint-Germain continua a rappresentare un'eccezione grazie alla solidità economica della proprietà qatariota.

Dal fallimento di Mediapro all'addio di Canal+: la crisi della Ligue 1

Il tracollo di Mediapro ha aperto una lunga stagione di instabilità. Prima Amazon, poi DAZN e beIN Sports hanno sottoscritto accordi che non hanno prodotto i risultati sperati, tra abbonamenti inferiori alle aspettative, controversie economiche e rescissioni anticipate. A complicare ulteriormente il quadro sono arrivati l'addio di Canal+ e il discusso accordo con il fondo CVC, che ha investito 1,5 miliardi di euro ottenendo il 13% dei ricavi commerciali della Lega. Il risultato è una crescente dipendenza dalle plusvalenze: molti club sono costretti a vendere i propri talenti per riequilibrare i bilanci.

Nuova asta per i diritti TV: la LFP punta a 400 milioni di euro

Il 3 novembre 2026 la Lega francese ha avviato una nuova gara per i diritti televisivi del quadriennio 2028-2032, con l'obiettivo di incassare almeno 400 milioni di euro annui sul mercato nazionale. Le emittenti avranno tempo fino al 3 dicembre per presentare le offerte. Tra gli operatori coinvolti nei colloqui preliminari figurano Disney, Netflix, Paramount, RMC Sport e Canal+. Una possibile ancora di salvezza è rappresentata da Ligue 1+, la piattaforma ufficiale del campionato che ha superato il milione di abbonati, ma il divario economico con Premier League, Liga e Serie A rimane enorme.