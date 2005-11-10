Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Owono sotto shock dopo la morte di Jesus de Miguel: "Potrebbe non giocare mai più"

Pierpaolo Matrone
autore
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 21:56Calcio estero
12.11.2026 21:56Calcio estero
Fonti preferite
Il portiere dell'Andorra è profondamente scosso dopo lo scontro costato la vita all'attaccante. Il tecnico Manso: "Deciderà lui se tornare".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il calcio spagnolo è ancora sconvolto dalla morte di Jesús de Miguel, attaccante trentenne del Tenerife deceduto il 3 novembre in seguito alle conseguenze di un violento scontro di gioco con Jesús Owono, portiere dell'Andorra. Il calciatore aveva riportato gravissime lesioni nell'impatto, accusando un arresto cardiorespiratorio prima del decesso, avvenuto dopo diverse ore di terapia intensiva. Una tragedia che ha colpito profondamente anche Owono, bersagliato da insulti sui social e costretto a disattivare il proprio profilo Instagram.

Il tecnico dell'Andorra: "Owono sta attraversando un momento terribile"

In conferenza stampa, come riportato da Cadena SER, l'allenatore Carles Manso ha raccontato le condizioni del portiere: "È una tragedia, una situazione molto delicata che non augureremmo a nessuno. Essendo la persona più direttamente colpita, sta attraversando un momento molto difficile e dobbiamo rispettare il suo dolore e la sua privacy". Il tecnico ha spiegato che Owono si trova accanto alla famiglia e alle persone più care, sottolineando inoltre la diffusione di informazioni false sulla sua vita privata.

Owono valuta il futuro: possibile anche il ritiro dal calcio

Secondo alcune indiscrezioni della stampa spagnola, il venticinquenne starebbe valutando persino l'ipotesi di interrompere la carriera. Manso ha preferito non anticipare alcuna decisione: "Gli daremo lo spazio necessario affinché si senta completamente libero di decidere se e quando vuole tornare, o se non vuole tornare affatto. Deciderà lui quando riterrà che sia il momento giusto". Intanto l'Andorra si prepara alla partita contro l'Almeria, mantenendo il proprio sostegno alla famiglia di Jesús de Miguel e al Tenerife.

Articoli correlati

Immagine news 1
Raccolta fondi per la famiglia di Jesus de Miguel: donazione anonima da 10 mila euro
Immagine news 2
Morte Jesus de Miguel, raccolta fondi per aiutare la famiglia: partecipa anche Morata
Immagine news 3
Il gesto del Tenerife commuove: sosterrà economicamente la figlia di De Miguel fino a 18 anni

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
22:56 Calcio estero
Nations League, Lega C: Krstovic-gol, il Montenegro vince ed è promosso in Lega B
Immagine news 2
22:41 Calcio estero
Nations League, Lega A: Sucic non basta alla Croazia, Spagna e Inghilterra alle Final 8
Immagine news 3
21:56 Calcio estero
Owono sotto shock dopo la morte di Jesus de Miguel: "Potrebbe non giocare mai più"
Immagine news 4
21:41 Calcio estero
Kane, record di presenze con l'Inghilterra: omaggio da brividi, partecipa anche Modric
Immagine news 5
21:26 Calcio estero
Argentina, rientro record per Dibu Martinez: già in nazionale dopo la frattura alla mascella
Immagine news 6
21:11 Calcio estero
Beraldo non si muove dal PSG, lo annuncia l'agente: "Cessione? Chance vicine allo zero"
Immagine news 7
20:56 Calcio estero
Scholes non ha dubbi: "Se lascia il Man City, Haaland andrà giocare al Barcellona"
Immagine news 8
20:48 Calcio esteroUfficiale
UfficialeArgentina, ecco il rinnovo di Scaloni: il ct è stato confermato fino ai Mondiali 2030
Immagine editoriale di Luca Calamai
Mancini ci ha restituito l'Italia. L'Inter si gode Pio ma rimpiange Frattesi. Cambiaghi diventerà un uomo mercato. Fiorentina e l'autogol Kayode
Primo piano
Immagine top news n.0 Incredibile Pio Esposito: con l'Italia ha già gli stessi gol di Totti. Con 44 gare in meno
Immagine top news n.1 Italia, Mancini: "Grande prestazione, felice per i ragazzi. C'è da lavorare, strada lunga"
Immagine top news n.2 L'Italia torna a vincere con la Francia in casa dal '62: Mancini rompe un tabù durato 64 anni
Immagine top news n.3 "Seba, vuoi andare a battere anche questo?". La battuta di Mancini a Esposito prima del 3-1
Immagine top news n.4 Napoli forte su Gustavo Varela, oggi Manna ha incontrato il suo agente
Immagine top news n.5 Stasera niente fischi per Donnarumma: San Siro applaude il capitano della Nazionale
Immagine top news n.6 Caos FIGC, Malagò: "Il calcio è autolesionista ma spero che il 14 vinca il buonsenso"
Immagine top news n.7 Accelerata in corso per il rinnovo di Carlos Augusto con l'Inter fino al 2031: i dettagli
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.2 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.4 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Schwoch: "Napoli, ora serve un attaccante e ringiovanire la rosa"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, quale le priorità del mercato di Manna secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Zazzaroni: "Napoli, Allegri ha sbagliato ma non è mai stato in discussione"
Serie A
Immagine box news Serie A Pio Esposito: "Sul rigore del 3-1 avevo una responsabilità in più, l'errore di Seba mi è pesato"
Immagine box news Serie A Incredibile Pio Esposito: con l'Italia ha già gli stessi gol di Totti. Con 44 gare in meno
Immagine box news Serie A Super Italia, a breve Mancini in conferenza stampa dopo il 3-1 sulla Francia a San Siro
Immagine box news Serie A Francia ko a San Siro, a breve la conferenza stampa di Zidane
Immagine box news Serie A Italia, Pio Esposito torna sul rigore di Zenica: "Non potevo nascondermi per tutta la vita"
Immagine box news Serie A L'Italia è prima nel girone di Nations League. La classifica e cosa può succedere in Belgio
Serie B
Immagine box news Serie B Carrarese, Parlanti assicura: "Sosta arrivata nel momento giusto, ritroveremo tranquillità"
Immagine box news Serie B Merkaj sulle difficoltà del Vicenza: "Lavoriamo su mentalità e carattere ma credo nella squadra"
Immagine box news Serie B Sampdoria, migliorano le condizioni di Lorenzo Insigne: oggi si è allenato parzialmente in gruppo
Immagine box news Serie B Palermo, Inzaghi sorride: Strefezza parzialmente in gruppo, può tornare contro il Catanzaro
Immagine box news Serie B Verona, Suslov è un caso: è out anche in Nazionale. Il CT: "Non è guarito del tutto"
Immagine box news Serie B Carrarese, Parlanti: "La sosta arriva al momento giusto. Serve più cattiveria negli ultimi 25 metri"
Serie C
Immagine box news Serie C Reggiana, futuro societario ancora da definire. Il Sindaco Massari: "Nessuna offerta"
Immagine box news Serie C Sciolto il Comitato di Garanzia, arriva la nota del Bari: "Dispiaciuti ma da noi niente inadempienze"
Immagine box news Serie C Grosseto, innesto di prospettiva a centrocampo: arriva lo svizzero Iaquinta
Immagine box news Serie C Bari, sciolto il Comitato dei Garanti: "Impossibile portare avanti il nostro lavoro"
Immagine box news Serie C Ceccarelli sul ritorno di Ronaldinho: "La classe non invecchia, sarà difficile togliergli palla"
Immagine box news Serie C Renate, nuovo innesto in attacco: dalla Svizzera arriva il centravanti D'Agostino
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Women's Champions League, il big match Barcellona-Arsenal finisce 1-1. Vince il Benfica
Immagine box news Calcio femminile Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione annienta la Juve Women per 0-6. Salvai: "È un risultato pesante e difficile da accettare"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione ne fa 6 alla Juve in Women's Champions League. Hayashi: "Far tesoro dell'esperienza"
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 4ª giornata: dramma Juve. Il Lione ne fa 6 alla squadra di Guerrero
Immagine box news Calcio femminile Juventus all'esame Lione: il programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
12 novembre 2000, il Lecce espugna San Siro in dieci uomini. Il gol è di Vugrinec
Immagine box news Fantacalcio Da Lulli a Miranda, i migliori difensori al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi