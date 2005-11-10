Owono sotto shock dopo la morte di Jesus de Miguel: "Potrebbe non giocare mai più"

Il calcio spagnolo è ancora sconvolto dalla morte di Jesús de Miguel, attaccante trentenne del Tenerife deceduto il 3 novembre in seguito alle conseguenze di un violento scontro di gioco con Jesús Owono, portiere dell'Andorra. Il calciatore aveva riportato gravissime lesioni nell'impatto, accusando un arresto cardiorespiratorio prima del decesso, avvenuto dopo diverse ore di terapia intensiva. Una tragedia che ha colpito profondamente anche Owono, bersagliato da insulti sui social e costretto a disattivare il proprio profilo Instagram.

Il tecnico dell'Andorra: "Owono sta attraversando un momento terribile"

In conferenza stampa, come riportato da Cadena SER, l'allenatore Carles Manso ha raccontato le condizioni del portiere: "È una tragedia, una situazione molto delicata che non augureremmo a nessuno. Essendo la persona più direttamente colpita, sta attraversando un momento molto difficile e dobbiamo rispettare il suo dolore e la sua privacy". Il tecnico ha spiegato che Owono si trova accanto alla famiglia e alle persone più care, sottolineando inoltre la diffusione di informazioni false sulla sua vita privata.

Owono valuta il futuro: possibile anche il ritiro dal calcio

Secondo alcune indiscrezioni della stampa spagnola, il venticinquenne starebbe valutando persino l'ipotesi di interrompere la carriera. Manso ha preferito non anticipare alcuna decisione: "Gli daremo lo spazio necessario affinché si senta completamente libero di decidere se e quando vuole tornare, o se non vuole tornare affatto. Deciderà lui quando riterrà che sia il momento giusto". Intanto l'Andorra si prepara alla partita contro l'Almeria, mantenendo il proprio sostegno alla famiglia di Jesús de Miguel e al Tenerife.