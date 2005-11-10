USA, Pochettino verso lo United? Robinson: "Il ct è concentrato sulle prossime 2 gare"

Le voci del possibile ritorno in Inghilterra, per sedere sulla panchina del Manchester United, di Mauricio Pochettino hanno ovviamente tenuto banco in casa Stati Uniti e nel ritiro della Nazionale impegnata a prepara la doppia sfida contro Haiti nei quarti di finale di Concacaf Nations League.

Le parole di Robinson su Pochettino

Il difensore statunitense Antonee Robinson ha parlato di questa situazione sottolineando come il ct sia concentrato sulle due gare di questa pausa e non sia cambiato nulla dopo la notizia di un suo sì ai Red Devils che potrebbe voler dire divorzio dalla nazionale nordamericana: “La notizia ci ha colti di sorpresa, come accaduto a livello globale. Cose simili sono già successe in passato, come durante i Mondiali, quando diversi club importantissimi hanno iniziato a valutare i possibili candidati per la nuova stagione. - prosegue il terzino in forza al Fulham – Avere un allenatore che ha questi contatti significa essere molto fortunati e lavorare con un tecnico di prim’ordine, ma non sta cambiando il lavoro che stiamo svolgendo. Tutto questo rumore esterno non ha nulla a che fare con lui che è molto concentrato nel tirare fuori il meglio da noi per conquistare due vittorie in Nations League”.

INEOS ha scelto, ora accordo con gli USA

La decisione del patron Jim Ratcliffe di INEOS sarebbe già stata comunicata anche all’attuale allenatore Michael Carrick che dunque è destinato a salutare dopo un pessimo avvio di stagione che ha portato il club in piena zona retrocessione. Ma ora va trovata l’intesa con la Federcalcio a stelle e strisce a cui Pochettino è legato fino al 2030: probabile che lo United versi un indennizzo per liberare il tecnico argentino con cui ha già iniziato a discutere di un accordo.