Ufficiale Meteora in A, Arana lascia l'Atletico-MG facendo il pieno di titoli: va al Fluminense

Meteora in Serie A (4 presenze con l'Atalanta nel 2019), Guilherme Arana trova una nuova squadra. Il terzino sinistro, 28 anni, lascia l'Atlético Mineiro e si trasferisce al Fluminense. Accordo fino al 2029.

L'Atlético Mineiro l'ha salutato come si conviene ai giocatori più rappresentativi. In sei stagioni, il giocatore ha vinto il Brasileirao, la Copa do Brasil, la Supercoppa brasiliana e sei volte il campionato mineiro. Complessivamente 271 presenze, con 23 reti e 37 assist. L'Atalanta lo prese in prestito dal Siviglia nell'agosto 2019 salvo poi rispedirlo al mittente a fine gennaio 2020.