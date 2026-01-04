Ufficiale
Meteora in A, Arana lascia l'Atletico-MG facendo il pieno di titoli: va al Fluminense
TUTTO mercato WEB
Meteora in Serie A (4 presenze con l'Atalanta nel 2019), Guilherme Arana trova una nuova squadra. Il terzino sinistro, 28 anni, lascia l'Atlético Mineiro e si trasferisce al Fluminense. Accordo fino al 2029.
L'Atlético Mineiro l'ha salutato come si conviene ai giocatori più rappresentativi. In sei stagioni, il giocatore ha vinto il Brasileirao, la Copa do Brasil, la Supercoppa brasiliana e sei volte il campionato mineiro. Complessivamente 271 presenze, con 23 reti e 37 assist. L'Atalanta lo prese in prestito dal Siviglia nell'agosto 2019 salvo poi rispedirlo al mittente a fine gennaio 2020.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia