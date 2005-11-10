Sporting, c'è l'accordo con Fonseca: a breve nuovo allenatore. Lacrime e addio al Lione

Lo Sporting Lisbona ha già raggiunto un accordo con il Lione e con Paulo Fonseca affinché quest'ultimo assuma la carica di nuovo tecnico dei leoni. Secondo quanto appurato dal quotidiano lusitano A BOLA, l'attuale allenatore Rui Borges non si siederà nemmeno più in panchina nella sfida di martedì contro lo Shakhtar Donetsk, in quanto ha già trovato l'accordo con la dirigenza del club portoghese per la risoluzione del contratto.

In questo modo, Tiago Fernandes, finora alla guida della squadra B, sarà il prescelto per dirigere la squadra nella sfida di Londra contro gli ucraini. Stando a quanto rivelato dal media lusitano, Rui Borges si sarebbe persino già congedato dallo Sporting e salutato la squadra tramite un messaggio.

L'esordio di Paulo Fonseca sulla panchina leonina dovrebbe avvenire in occasione del match casalingo contro il Moreirense, il prossimo sabato, nell'11ª giornata di Liga. Emblematiche le lacrime dell'ex allenatore del Milan oggi nel match che il Lione ha vinto 2-0 sull'Angers e dopo il fischio finale non ha nascosto le proprie emozioni: è scoppiato in lacrime, stringendosi ai suoi giocatori. Aria di addio dalla Ligue 1: il tecnico portoghese è pronto a tornare in patria per allenare lo Sporting Lisbona.