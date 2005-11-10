La MLS secondo Thomas Muller: "Senza retrocessioni non c'è una grande pressione"
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Andrea Piras
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Oggi alle 20:57Calcio estero
autore Andrea Piras
20.11.2026 20:57Calcio estero
L'ex stella del Bayern Monaco ha raccontato la sua esperienza in MLS paragonando il campionato americano con quelli europei
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Dopo pochi mesi dal suo arrivo ai Vancouver Whitecaps, Thomas Muller ha voluto raccontare la differenza del campionato americano, la MLS, con quelli europei. La prima cosa che risalta ovviamente è l'assenza di retrocessioni che, a suo dire, porta meno pressione in campo. Di seguito le parole dell'ex atatccaneyt del Bayern Monaco:
"Non ci sono retrocessioni. Non c'è una grande pressione. Si tende piuttosto a pensare: 'Ah, sì, stiamo ricostruendo la squadra'. A volte ho l'impressione che, a causa del sistema, qui lo stile di gioco sia più ottimistico, o forse più disattento in fase difensiva".
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