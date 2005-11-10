Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea Xabi Alonso ha fatto il punto della situazione dell'infermeria partendo da Joao Pedro: "Non è ancora in condizione di allenarsi con la squadra. Dobbiamo aspettare ancora un po'. Non sarà disponibile per la partita contro il Leeds. Valuteremo giorno dopo giorno come si sente. Hato a un problema alla schiena. Dobbiamo avere pazienza, perché ci vorrà un po' di tempo".

Caicedo è pronto a partire dall'inizio. Avevamo concordato che, dopo la prima partita, avrebbe potuto gestire il minutaggio; è stata una scelta positiva per lui e ora sta bene. Dibu Martinez? È in rosa ed è a disposizione. Contro il Sunderland, due settimane fa, probabilmente c'erano dei rischi; il piano prevedeva che si allenasse di più con l'Argentina e giocasse una sola partita. È andata bene, quindi sarà a disposizione per domani.

James è sulla buona strada. Sta facendo dei passi avanti, ma ha ancora bisogno di qualche settimana. Jamie Gittens sta meglio. Si sta già allenando con la squadra, ma vogliamo concedergli ancora un po' di tempo prima del suo rientro in rosa".