Ritorno in Premier League per Mauricio Pochettino. Il tecnico del Manchester United ha tenuto la sua prima conferenza stampa alla guida dei Red Devils: "Non so se in passato ci sia stato davvero qualcosa di concreto, ma l'importante è che ora siamo qui e ne siamo entusiasti. Credo che sia un club straordinario. Siamo felici, ma allo stesso tempo molto impegnati. In questi ultimi giorni ci siamo dovuti adattare; è una corsa contro il tempo per arrivare pronti e competitivi contro il Liverpool. Ora la nostra attenzione è rivolta al 100% alla partita di domenica contro il Liverpool.

Siamo arrivati ​​con l’intenzione di creare qualcosa da zero, partendo dalle nostre idee e dalla nostra filosofia, seguendo il modo in cui amiamo lavorare. Credo che nel club abbiamo trovato persone molto disponibili, che hanno reso semplice il nostro inserimento; allo stesso tempo, però, dobbiamo far crescere i nostri giocatori, come sempre del resto, e perfezionare ogni aspetto del nostro gioco per riuscire a essere competitivi. Non ci concentriamo tanto sul concetto di 'cultura', che è un termine molto ampio e complesso; per costruire una cultura, a volte, servono dieci anni. Credo invece che la cultura e l’identità di questo club siano già ben definite: è una società storica, protagonista di anni straordinari in cui si è affermata come una delle migliori al mondo. È difficile trovare un altro club che abbia le dimensioni del Manchester United.

Ciò che dobbiamo fare è mantenere una grande apertura mentale e impegnarci al massimo per ottenere buoni risultati; i giocatori devono sposare l’idea che sia necessario migliorare: questo è il nostro compito. Dopo questi primi giorni di lavoro, l’obiettivo è trovare la strada giusta per essere competitivi già da domenica e iniziare a ottenere i risultati che, per la sua storia, il Manchester United deve raggiungere. Il club, infatti, merita di trovarsi in una posizione ben diversa da quella attuale".