Manchester United, Pochettino: "Non so se in passato c'era stato qualcosa ma ora siamo qui"
Andrea Piras
Ritorno in Premier League per Mauricio Pochettino. Il tecnico del Manchester United ha tenuto la sua prima conferenza stampa alla guida dei Red Devils: "Non so se in passato ci sia stato davvero qualcosa di concreto, ma l'importante è che ora siamo qui e ne siamo entusiasti. Credo che sia un club straordinario. Siamo felici, ma allo stesso tempo molto impegnati. In questi ultimi giorni ci siamo dovuti adattare; è una corsa contro il tempo per arrivare pronti e competitivi contro il Liverpool. Ora la nostra attenzione è rivolta al 100% alla partita di domenica contro il Liverpool.
Siamo arrivati con l’intenzione di creare qualcosa da zero, partendo dalle nostre idee e dalla nostra filosofia, seguendo il modo in cui amiamo lavorare. Credo che nel club abbiamo trovato persone molto disponibili, che hanno reso semplice il nostro inserimento; allo stesso tempo, però, dobbiamo far crescere i nostri giocatori, come sempre del resto, e perfezionare ogni aspetto del nostro gioco per riuscire a essere competitivi. Non ci concentriamo tanto sul concetto di 'cultura', che è un termine molto ampio e complesso; per costruire una cultura, a volte, servono dieci anni. Credo invece che la cultura e l’identità di questo club siano già ben definite: è una società storica, protagonista di anni straordinari in cui si è affermata come una delle migliori al mondo. È difficile trovare un altro club che abbia le dimensioni del Manchester United.
Ciò che dobbiamo fare è mantenere una grande apertura mentale e impegnarci al massimo per ottenere buoni risultati; i giocatori devono sposare l’idea che sia necessario migliorare: questo è il nostro compito. Dopo questi primi giorni di lavoro, l’obiettivo è trovare la strada giusta per essere competitivi già da domenica e iniziare a ottenere i risultati che, per la sua storia, il Manchester United deve raggiungere. Il club, infatti, merita di trovarsi in una posizione ben diversa da quella attuale".