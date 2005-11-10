L'allenatore del Liverpool Andoni Iraola ha comunicato che Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong e il capitano Virgil van Dijk hanno recuperato la forma fisica necessaria per scendere in campo domenica contro il Manchester United. I tre giocatori erano stati recentemente indisponibili a causa di diversi problemi fisici: Gravenberch era fermo per un fastidio al tallone, Frimpong stava recuperando da un problema muscolare, mentre Van Dijk aveva dovuto lasciare il ritiro della nazionale olandese.

Le parole di Iraola sugli infortunati

Nonostante gli stop, tutti e tre sono tornati ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo in vista della ripresa del campionato di Premier League. Sulla loro condizione fisica, Iraola ha dichiarato: "Se tutto va come previsto, dovrebbero essere tutti disponibili per la partita. Per Gravenberch è una questione di dolore da gestire. Sta gestendo un po' la situazione, ma si è allenato con noi negli ultimi due giorni. Jeremie si sta riprendendo. La pausa per le nazionali a volte aiuta in queste situazioni. E Virgil è pronto a giocare".

Il tecnico ha inoltre fornito un aggiornamento rassicurante sulle condizioni del centrocampista Dominik Szoboszlai, che nelle ultime sedute aveva indossato una ginocchiera protettiva. In merito alla situazione del giocatore ungherese, l'allenatore ha aggiunto: "È in una buona condizione. Si è allenato normalmente. Non aveva nemmeno la fasciatura oggi. Sta bene".