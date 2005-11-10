Al-Nassr, per Postecoglou panchina già a rischio. E Ronaldo sponsorizza Roberto Martinez
Simone Lorini
Avvio di stagione in salita per l'Al-Nassr e panchina già bollente per Ange Postecoglou. Secondo quanto rivelato dal programma televisivo saudita Nadeena, il futuro del tecnico australiano — approdato sulla panchina del club all'inizio della stagione — è fortemente in bilico a causa di un rendimento al di sotto delle aspettative. Dopo un avvio di campionato zoppicante caratterizzato da un pareggio e una sconfitta nelle prime uscite della Roshn League, la pesante goleada per 4-0 subita contro gli Emirati dell'Al-Ain in AFC Champions League Elite ha fatto scattare l'allarme rosso all'interno della dirigenza.
L'ombra di Roberto Martinez e il momento delicato di Cristiano Ronaldo
La situazione potrebbe precipitare nelle prossime settimane in caso di ulteriori passi falsi, aprendo clamorosamente le porte all'arrivo di Roberto Martinez. L'ex commissario tecnico del Portogallo gode infatti di un rapporto eccellente con Cristiano Ronaldo, un fattore chiave considerando il momento particolarmente complesso vissuto da CR7.
Oltre alle difficoltà con il club, il fuoriclasse portoghese è reduce dal duro scontro con il nuovo c.t. della nazionale lusitana Jorge Jesus, una frattura insanabile che ha spinto l'attaccante a lasciare il ritiro. Con la voglia di chiudere la carriera al massimo livello, l'asse Ronaldo-Martinez potrebbe presto diventare una concreta opzione per la panchina saudita.